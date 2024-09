Operação Duas Rodas é realizada na manhã desta segunda-feira (9/9) no Anel Rodoviário de BH, na altura do Viaduto São Francisco

A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv) realiza a Operação Duas Rodas no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (9/9). Somente neste ano foram registrados 30 mortes no Anel Rodoviário de BH, sendo 17 vítimas de acidentes com motos.

O objetivo da ação é garantir a segurança na via e promover o cumprimento das normas de trânsito. A fiscalização dá destaque às motocicletas, já que a maior parte dos acidentes envolvem o veículo.

A operação também visa orientar os condutores sobre as regras de segurança. Durante a atividade, estão sendo verificadas questões como o uso adequado de capacetes, documentação do veículo e condições de conservação das motocicletas.

Segurança no trânsito

A Polícia Militar Rodoviária afirma que a medida essencial para assegurar a integridade dos motociclistas e demais usuários das vias. A fiscalização e a orientação também ajudam a reduzir o número de acidentes e melhor a segurança no trânsito.

A operação ainda inclui uma campanha de conscientização sobre a importância do uso de equipamentos de segurança, necessidade de manutenção regular das motocicletas, bem como sobre as condições de dirigibilidade.

Prisão

Durante a operação, um motociclista foi apreendido pela PMRv por portar uma moto adulterada.