Sob onda de calor, a semana começa com tempo seco e muito calor em Belo Horizonte.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a segunda-feira (9/9) será de céu claro com névoa seca. A capital completa 143 dias sem registro de chuva e é marcada pelo tempo extremamente seco à tarde.

Enquanto a temperatura mínima registrada foi de 16,7°C na estação Cercadinho, às 6h, a máxima pode chegar aos 31°C nesta segunda. Já a umidade relativa do ar fica em torno de 20% à tarde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva, pelo menos até o dia 15 de setembro. Na segunda quinzena do mês há baixa probabilidade de chuva fraca.

A previsão do Inmet indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado nas regiões do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce. Já na Zona da Mata e na Região Metropolitana, o dia também conta com a presença de uma névoa seca.

As regiões Norte, Nordeste, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba podem chegar aos 38°C.