Um homem de 25 anos foi assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira (9/9) em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a corporação foi acionada por moradores da Rua Campo Formoso, no Bairro Jardim Teresópolis, por volta de 2h30.

Segundo a PMMG, o pai do homem esteve no local do crime e afirmou desconhecer qualquer envolvimento do filho com o tráfico de drogas ou outras ações criminosas.

O corpo da vítima foi encontrado com diversas perfurações e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Ninguém foi preso e a ocorrência foi encaminhada ao 1° Batalhão de Polícia de Betim.