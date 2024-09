A semana começa com calor e baixos índices de umidade relativa do ar em todo o estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou nesta segunda-feira (09/9) o alerta para onda de calor em 129 cidades de Minas Gerais. Conforme a instituição, o comunicado vale até a próxima quinta-feira (12).



A semana começa com calor e baixos índices de umidade relativa do ar em todo o estado. A previsão é que a temperatura em Minas Gerais fique 5°C acima da média nos próximos dias.

Nesta segunda-feira (09/9) o céu fica parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Já na Zona da Mata e na Região Metropolitana, o céu fica claro a parcialmente nublado com névoa seca. Nas demais regiões, céu claro com névoa seca.





Na capital mineira, a máxima prevista é de 31°C e a umidade relativa do ar em torno de 20% agora à tarde.





Confira as cidades em alerta:

Água Comprida

Albertina

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Arceburgo

Areado

Bandeira do Sul

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Campestre

Campina Verde

Campo Florido

Capetinga

Careaçu

Carmo do Rio Claro

Carneirinho

Carvalhópolis

Cássia

Claraval

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição das Alagoas



Conceição das Pedras



Conceição dos Ouros



Congonhal



Conquista



Consolação



Cordislândia



Córrego do Bom Jesus



Cristina



Delfim Moreira



Delfinópolis



Delta



Divisa Nova



Dom Viçoso



Espírito Santo do Dourado



Estiva



Extrema



Fama



Fortaleza de Minas



Fronteira



Frutal



Gonçalves



Guaranésia



Guaxupé



Heliodora



Ibiraci



Ibitiúra de Minas



Inconfidentes



Ipuiúna



Itajubá



Itamogi



Itanhandu



Itapagipe



Itapeva



Itaú de Minas



Iturama



Jacuí



Jacutinga



Jesuânia



Juruaia



Lambari



Limeira do Oeste



Machado



Maria da Fé



Marmelópolis



Monte Belo



Monte Santo de Minas



Monte Sião



Munhoz



Muzambinho



Natércia



Nova Resende



Olímpio Noronha



Ouro Fino



Paraguaçu



Paraisópolis



Passa Quatro



Passos



Pedralva



Perdizes



Pirajuba



Piranguçu



Piranguinho



Planura



Poço Fundo



Poços de Caldas



Pouso Alegre



Prata



Pratápolis



Sacramento



Santa Rita de Caldas



Santa Rita do Sapucaí



São Francisco de Sales



São Gonçalo do Sapucaí



São João Batista do Glória



São João da Mata



São José da Barra



São José do Alegre



São Pedro da União



São Roque de Minas



São Sebastião da Bela Vista



São Sebastião do Paraíso



São Tomás de Aquino



Sapucaí-Mirim



Senador Amaral



Senador José Bento



Serrania



Silvianópolis



Tapira



Tocos do Moji



Toledo



Turvolândia



Uberaba



União de Minas



Veríssimo



Virgínia



Wenceslau Braz