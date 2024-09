Um homem, de 38 anos, foi preso pela Polícia Civil de Paraguaçu, no Sul de Minas, por descumprimento de medida protetiva de urgência. Ele colocou fogo no apartamento da ex-companheira, de 32 anos, de quem não poderia se aproximar, e ameaçou a mulher de morte.





Segundo as investigações, que começaram a partir do incêndio, o homem seria o responsável pelo crime. A motivação, segundo a polícia, seria o fato do homem não aceitar o fim do relacionamento.





A vítima procurou a delegacia em Paraguaçu para requerer medidas protetivas de urgência; pedido que foi deferido pelo Poder Judiciário.





Na última sexta-feira (6/9), a mulher entrou em contato com os policiais informando que estaria sendo ameaçada de morte pelo investigado. Imediatamente a equipe apurou a localização do homem, que foi detido e levado ao sistema prisional.