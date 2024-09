Fugitivo foi preso em Plymouth, no estado de Massachusetts, nos EUA

Um homem acusado de ser o mandante de uma tentativa de feminicídio foi preso em Plymouth, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. O crime aconteceu em Sabinópolis, no Vale do Rio Doce, em 25 de junho deste ano. A prisão foi possível graças ao trabalho conjunto entre a Polícia Civil de Guanhães e o Serviço de Imigração e Aduana dos EUA.





A prisão ocorreu nesta quarta-feira (4/9). Segundo investigadores mineiros, da Delegacia de Polícia Civil de Sabinópolis, o crime ocorreu quando a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo, em frente a sua residência. A mulher foi socorrida e encontra-se internada em estado vegetativo.

Os policiais identificaram os suspeitos de ser os executores e o mandante do crime. A motivação para o crime seria questões patrimoniais do tempo em que o homem, que seria o mandante, e a vítima tiveram um relacionamento.





Segundo o delegado Cipriano Eric, com a apuração concluída, ele encaminhou pedido de prisão e mandado de busca e apreensão, à Justiça, que foram deferidos.





Ao mesmo tempo, ele solicitou ajuda do Serviço de Imigração e Aduana norte-americano. O último suspeito de envolvimento no crime foi indiciado como mandante, e que estaria foragido nos EUA. O resultado foi a localização do fugitivo e sua prisão.





O investigado está detido no Plymouth County Correctional Facility (Centro Correcional do Condado de Plymouth), aguardando a extradição para o Brasil.

