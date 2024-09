Três dos envolvidos no espancamento e morte de um homem na madrugada desta segunda-feira (9/9), na Avenida Durval de Barros, divisa do Bairro Lindéia, em BH, com Ibirité, foram identificados e presos horas depois, ainda pela manhã.





Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o homem tentou roubar uma motocicleta de um entregador que estava numa lanchonete para pegar uma encomenda.





Um funcionário do local disse que estava se preparando para fechar o estabelecimento, recolhendo mesas e cadeiras, quando o homem chegou provocando, querendo briga.





Ele afirmou não ter dado muita importância e seguiu fazendo seu trabalho. Foi levar o lixo para fora, sendo seguido pelo homem. Ao parar, o homem saiu correndo em direção à Avenida Durval de Barros.





O funcionário retornou à lanchonete e lá, enquanto empilhava as cadeiras, o homem reapareceu, arrumando confusão novamente. O alvo, dessa vez, eram dois entregadores. Depois de discutir com eles, o homem correu e montou numa das motocicletas.





O funcionário e os entregadores foram atrás e conseguiram tirá-lo de cima da motocicleta. Um dos entregadores se atracou com o homem e lhe aplicou um golpe conhecido como gravata. Nesse momento, pessoas que estavam na lanchonete passaram a agredir o homem com socos e pontapés. Ele não resistiu aos ferimentos.





Os presos foram levados para a Central Estadual de Plantão Digital.