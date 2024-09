As aulas foram suspensas e o campus precisou ser evacuado

A vegetação próxima à Universidade Federal de Uberlândia (UFU), na Região do Triângulo Mineiro, foi atingida por chamas na tarde desta sexta-feira (6/9). De acordo com a instituição, o fogo se alastrou rapidamente por causa da mata seca e da baixa umidade do ar.

A Prefeitura Universitária (Prefe) informou que o incêndio começou por volta das 14h25, na mata próxima à alça de acesso da BR-365, no viaduto que passa perto do Campus Glória.





O Corpo de Bombeiros foi acionado assim que a fumaça foi detectada pela equipe de vigilância e equipe de videomonitoramento, informou a UFU.





As aulas foram suspensas pela dimensão das chamas. Docentes, estudantes, técnicos e demais servidores, saíram do campus com a ajuda de porteiros e vigilantes. O ônibus Intercampi foi colocado à disposição para facilitar a retirada da comunidade universitária.

Segundo o assessor da Prefe Janderson Cristian Ferreira, não houve prejuízo material à UFU. Ele também afirmou que são feitas roçagens regulares nas vegetações próximas aos prédios e às vias de acesso. A unidade ainda conta aceiros - que são faixas de terra livres de vegetação criadas para impedir a propagação de incêndios- em lugares estratégicos, como em pontos de energia elétrica e de cabeamento de rede de internet.





A Polícia Militar também foi ao local. O Estado de Minas tentou contato com o CBMMG para verificar se o incêndio já foi controlado, mas até a publicação desta reportagem não obteve retorno. A matéria segue em atualização.

