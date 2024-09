Uma mulher de 55 anos que veio de Chapada do Norte, no Vale do Jequitinhonha, acompanhar uma familiar idosa no Hospital Luxemburgo, está desaparecida em Belo Horizonte desde terça-feira (4/9). Geralda Aparecida de Sousa foi vista pela última vez na Avenida dos Andradas, na altura do número 5.000, no bairro Esplanada, Região Leste da capital mineira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A filha de “Cida”, como é conhecida, Juscilene Sousa, relatou ao Estado de Minas que a mãe nunca apresentou nenhum episódio de esquecimento ou sintomas de demência. “Eu acho que ela perdeu a memória. Na terça-feira, encontraram ela e tentaram levar para uma casa de apoio, mas ela fugiu e não foi mais vista. Está muito difícil”, conta.





Juscilene ainda afirma que ligou no Hospital para pedir informações da mãe, mas no sistema de identificação de visitantes consta que Geralda ainda estaria nas dependências do prédio. “Eles usam uma pulseirinha para fazer esse controle, me falaram que no sistema ela ainda está lá dentro, mas não está”, narra.





A mulher está com uma bolsa de documentos. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ainda não se pronunciou sobre o caso. Quem tiver informações sobre Geralda Aparecida pode entrar em contato com a PCMG pelos telefones 181 e 197.