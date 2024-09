Prisão foi feita pelo Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público, com apoio de policiais civis e militares

O funcionário de uma agência bancária de Belo Horizonte foi preso nesta quinta-feira (5/9) por ajudar na aplicação do golpe conhecido como Vampiro Digital, que causou prejuízos financeiros a vários clientes. A prisão foi feita pelo Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber) do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e contou com o apoio de policiais civis e militares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Segundo o MPMG, o homem instalou na agência bancária um dispositivo eletrônico que permitia aos comparsas o acesso remoto à rede de computadores da instituição financeira. Com isso, os criminosos transferiam quantias substanciais das contas dos clientes, como se fossem operações realizadas por bancários autorizados.

“Assim que o Gaeciber foi alertado, conseguiu realizar diligências, localizar o dispositivo instalado para a prática do crime e prender o agente em flagrante pela prática dos crimes de invasão de dispositivo informático qualificado pela obtenção de informações sigilosas e de furto mediante fraude eletrônica”, informou o MPMG.

O valor movimentado nas operações ilegais não foi informado. O Ministério Público também não revelou qual banco foi alvo da operação.