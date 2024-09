Dupla estava dentro do ônibus na hora do acidente, mas passa bem

A agenda de shows da dupla João Neto e Frederico será mantida mesmo com o acidente da madrugada desta sexta-feira (6/9) na BR-040, em Paraopeba, Região Central de Minas.





A informação foi confirmada pela equipe da dupla. Os shows previstos para este final de semana serão realizados normalmente e sem nenhuma alteração.





O acidente aconteceu na altura do km 453. O ônibus da dupla bateu na traseira de um caminhão carregado com carvão.





Na hora do acidente, o ônibus levava 27 pessoas, incluindo os dois cantores. Quatro vítimas de traumas leves foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Sete Lagoas. “Todos que estavam no veículo passam bem”.

No local, não havia vazamento de combustível e nem vítimas presas às ferragens.

Bombeiros apoiaram nos primeiros socorros e isolaram a cena. Não havia risco de explosão.





Horas antes do acidente, a dupla publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o início da viagem para a agenda de shows do final de semana. “Deus nos abençoe. Deus no comando sempre. Ele sabe de tudo”.

