O vídeo de um lobo-guará correndo pelas ruas de Ouro Preto, nas imediações do Morro da Queimada, na Região Central de Minas Gerais, na última quinta-feira (5/9), está gerando polêmica nas redes sociais. A filmagem foi feita por um motorista que seguia em um carro atrás do animal. Em determinado momento, o bicho para em frente ao portão de uma casa, se sentindo acuado.

Segundo o condutor, o lobo-guará provavelmente estava correndo das queimadas florestais que atingem a região nos últimos dias. Quem viu as cenas nas redes sociais, acredita que o bicho corria assustado.









Nas redes sociais, Claudinei Santos, que filmou o animal, sofreu represálias por postar o vídeo e, então, explicou a situação. “Postei o vídeo do lobo e entrei em contato com os bombeiros. Eu só queria mostrar à população como está a situação, e o pessoal veio me mandar mensagem, nada está bom, a internet é tóxica”, relatou. Ele afirma que, ao fazer contato com os bombeiros, os militares falaram que nada podiam fazer. "Porque ele estava solto e tinha que deixar ele se virar mesmo", complementou na postagem.





A reportagem está apurando se os bombeiros foram acionados para resgatar o animal.