Gato fica com cabeça presa dentro de lata e é resgatado pelo CBMGO

Um gato foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Goiás nesta terça-feira (6/8) após ficar com a cabeça presa dentro de uma lata de leite. O caso aconteceu em uma casa no Jardim Ingá, em Luziânia, Entorno do Distrito Federal.

Segundo os bombeiros, a tutora do animal chegou em casa e encontrou o gato com a cabeça presa na lata de leite, já sem conseguir respirar. Para ajudar a oxigenar o pequeno espaço, a mulher fez um furo na lata, o que deu tempo a mais para que o gato conseguisse esperar o socorro. Em seguida, ela acionou os militares que, utilizando de técnicas adequadas, conseguiu cortar a lata sem ferir o gato.

Ao sair da lata, o animal se mostrou bastante sedento e foi acolhido pela tutora que desabafou "que sufoco".

