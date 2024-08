A Polícia Civil prendeu em flagrante nesta terça-feira (6/8) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um homem acusado de esfaquear o próprio amigo depois de ter lhe dado um bombom envenenado com chumbinho.

Segundo as investigações dos policiais da delegacia de Duque de Caxias, o homem identificado como Edimar Barbosa, ofereceu o doce que estava com chumbinho dentro para o próprio amigo depois que ele se reaproximou de uma ex-namorada do próprio agressor. Segundo Edimar, era um presente da mulher para ele.

Ao perceber que o amigo comeu apenas um pedaço do bombom e reclamou do gosto, Edimar esfaqueou a vítima, que conseguiu se desvencilhar e fugir, dando entrada para atendimento na UPA do bairro Parque Lafaiete, em Duque de Caxias, onde, após realização de lavagem estomacal, se encontra internada com quadro de saúde considerado estável.

Na delegacia, Edimar confessou o crime aos policiais que também encontraram um bilhete em que a vítima dos ataque é jurada de morte.