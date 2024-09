Um caminhão perdeu o controle e tombou sobre dois carros na MG-346, em Barão de Cocais, na Região Central de Minas Gerais, na tarde dessa quinta-feira (5/9).

Em seguida, o veículo pegou fogo, mas as chamas foram controladas por um funcionário do lava-jato próximo ao local do acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado para atendimento ocorreu por volta de 15h.

Ao chegar ao local, os militares não encontraram mais chamas e vítimas. Os militares isolaram o local e eliminaram o risco de explosão. Ambulâncias de Barão de Cocais atuaram antes da chegada dos bombeiros.

Segundo testemunhas, o veículo estava em alta velocidade e perdeu o controle depois de passar pelos quebra-molas da rodovia. A perda de freios vai ser investigada.



A reportagem do Estado de Minas tentou contato com a Polícia Militar (PM) do município e aguarda retorno.