Um homem foi flagrado por uma câmera de segurança colocando fogo em uma área com vegetação localizada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele estava em uma caminhonete e foi identificado pela Polícia Civil (PCMG).

O flagrante foi registrado no Bairro Santa Luzia, Zona Sul da cidade, durante o último fim de semana. O fogo foi controlado por vizinhos.





Pelas imagens é possível ver uma caminhonete branca parada ao lado da área de vegetação e uma movimentação dentro do veículo, que rapidamente deixa o local. O condutor parece acender algo parecido com fósforos, que são jogados no terreno. Quando ele foge, rapidamente o fogo passa a consumir uma parte seca da área com mato.





Vizinhos perceberam o início do incêndio e conseguiram conter as chamas juntos. Eles mesmos denunciaram o suspeito, que pôde ser identificado pela polícia.





O delegado-chefe do 9º Departamento da Polícia Civil (PC), Marcos Tadeu de Brito, informou que o homem já foi identificado e intimado para ser ouvido sobre o caso ainda nesta semana.





Ele pode responder pelos crimes de incêndio e dano, além de ser enquadrado na lei de crimes ambientais.