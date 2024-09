Três postes foram derrubados na avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Estoril, em Belo Horizonte, após um acidente na tarde desta segunda-feira (9/9). O incidente ocorreu próximo à interseção com a Rua Godofredo dos Santos.



Há registro de lentidão no trânsito nos acessos aos bairros Estoril e Buritis, informou a BHTrans às 19h, acrescentando que a liberação completa da avenida depende da conclusão dos trabalhos de remoção dos postes e da fiação da via. O trânsito em direção ao bairro está totalmente interditado. Na direção do Centro, apenas uma faixa está livre.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu o chamado às 16h35. Segundo a corporação, um carro colidiu em um poste, que caiu na via. Imagens que circulam nas redes sociais mostraram outros dois também caídos na avenida.

Além do veículo que causou o acidente, um segundo carro foi atingido em outro ponto da rua pelo segundo poste que caiu. Ainda não há outros detalhes da dinâmica do acidente.

Até o fechamento desta publicação, os bombeiros estavam com duas equipes no local, segundo a assessoria da corporação.

Em nota, a Cemig informou que atua no isolamento da rede danificada no trecho. Questionada pela reportagem, a companhia disse não ter no momento um balanço do total de imóveis afetados.

Desvios no trânsito

Quem segue em direção ao bairro, o desvio deve ser feito pelas ruas Nilo Antônio Gazire e Paulo Piedade Campos. Ao trafegar para o Centro, o acesso deve ser feito pela Rua Aspásia de Miranda Mourão.