Acidente aconteceu próximo ao Pronto Atendimento do Hospital Espirita André Luiz, em BH. Não houve feridos

Um carro ficou pendurado no muro do Hospital Espírita André Luiz, no Bairro Salgado Filho, na Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (9/9). O acidente aconteceu próximo ao Pronto Atendimento da unidade de saúde. Não houve feridos.





A BHTrans e a Polícia Militar foram acionadas para atuar na ocorrência. De acordo com o boletim de ocorrência, a motorista do veículo teria esquecido de acionar o freio de mão ao estacionar no hospital.





O carro desceu, sem ocupante, pelo estacionamento, atravessou um jardim e colidiu conta a estrutura. Com o impacto, partes do muro acertaram um táxi que estava estacionado na Rua Úrsula Paulino, a poucos metros de um ponto de ônibus.

A PM informou que os envolvidos entraram em acordo para reparação dos danos. Equipes da Prefeitura de Belo Horizonte estiveram no local, que foi devidamente sinalizado. “Não houve reflexo no trânsito”, informou a administração municipal.





A reportagem tentou contato com a assessoria do Hospital Espírita André Luiz para saber se os atendimentos foram impactados pela ocorrência, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta. Reparos provisórios foram realizados no local em que o carro atravessou o muro.