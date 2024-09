Homem morre ao colidir em pilastra de viaduto no Anel Rodoviário, próximo a um shopping

Um carro colidiu contra a coluna do viaduto da Avenida Carlos Luz, no Anel Rodoviário, altura do Bairro São Francisco, na Região da Pampulha, próximo ao Shopping Del Rey. O acidente aconteceu às 13h24 desta segunda-feira (9/9).





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O motorista foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros preso às ferragens e em parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação, o homem morreu no local. A perícia da Polícia Militar e o rabecão foram acionados.





Devido ao acidente, o trânsito no trecho apresenta lentidão.