Casais de BH em união estável que não têm condições financeiras para arcar com as taxas de cartório e desejam oficializar a relação têm até a próxima sexta-feira (13/9) para se inscrever no Mutirão de Conversão de União Estável em Casamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







Os interessados devem se inscrever de forma presencial no Centro de Conciliação e Mediação da DPMG, localizado na Rua dos Guajajaras, 1707, 2º andar, Barro Preto. O horário de atendimento é de 8 às 17 horas.





O projeto é uma realização da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio do CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania). Esta é primeira vez que BH recebe um mutirão desse tipo. Serão oferecidas 50 vagas para casais.



As sessões de conciliação para formalização das união estável em casamento vão acontecer nos dias 25 e 26 de setembro, no Centro de Conciliação e Mediação da DPMG. Nesses dias, serão analisados os documentos que comprovem a união estável. Além disso, as testemunhas indicadas pelos casais também serão ouvidas, elas devem apresentar cópia do documento de identidade (com foto), CPF e comprovante de residência.



Em seguida, as sentenças homologadas serão encaminhadas para o cartório de registro civil, que emitirá a certidão de casamento de forma gratuita.





No ato da inscrição, será necessário levar os seguintes documentos (original e cópia):





Carteira de identidade e CPF;





Comprovante de endereço atualizado;





Comprovante de CadÚnico, se tiver;





Comprovante de rendimentos, conforme a situação da pessoa: - Empregada: contracheque e carteira de trabalho; - Desempregada ou autônoma: carteira de trabalho, declaração de imposto de renda (se tiver), extratos dos últimos 3 meses da conta bancária; - Aposentada ou pensionista: extrato bancário com número e valor do benefício.





Questionário de hipossuficiência financeira preenchido (modelo da DPMG que será fornecido no ato da inscrição);





Pessoas solteiras: certidão de nascimento;





Pessoas divorciadas: certidão de casamento com averbação do divórcio e cópia da sentença que decretou o divórcio;





Pessoas viúvas: certidão de casamento constando a anotação do óbito; certidão de óbito do cônjuge falecido; cópia da sentença do inventário ou comprovante de inexistência de bens a serem inventariados ou cópia da escritura pública de inventário;





Carteira de identidade ou certidão de nascimento/casamento dos filhos comuns, se tiver;





Contrato de união estável (público ou particular com firma reconhecida), se tiver;





Documentos que comprovem os bens adquiridos pelo casal durante a união estável;





Comprovantes de endereços em nome dos dois conviventes que demonstrem que vivem no mesmo local, como contas de água, luz, telefone, correspondências bancárias, entre outros. Não precisam estar atualizados;





Contrato de Locação ou Compra de Imóvel em nome dos dois conviventes, se houver;





Nome, endereço e telefone de duas testemunhas que saibam sobre a união estável e possam comparecer na DPMG no dia da sessão de conciliação para prestar declarações.

Mutirão de conversão de união estável em casamento Divulgação

* Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen