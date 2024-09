Sheilla Angelis foi morta no dia 9 de setembro do ano passado durante um assalto

Um ano após o assassinato da motorista de aplicativo Sheilla Angelis de Almeida, o casal acusado de envolvimento no crime foi condenado pela Justiça. Sheilla foi brutalmente morta no dia 9 de setembro do ano passado enquanto realizava uma corrida em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais.

Rafael Monteiro de Sena foi condenado a 23 anos e quatro meses de prisão por latrocínio e ocultação de cadáver. Ele está preso desde outubro de 2023, quando foi detido no Bairro Botafogo, no Rio de Janeiro. Em novembro do mesmo ano, ele foi transferido para o Presídio Floramar, em Divinópolis, onde cumpre sua pena.





Já Letícia Joice de Oliveira, namorada de Rafael, foi condenada a um ano de reclusão por ocultação de cadáver, tendo a pena convertida em prestação de serviços comunitários. Ela permanece em liberdade.





Relembre o caso

Sheilla foi morta brutalmente em Divinópolis após reagir a um assalto, segundo o delegado Weslley Castro, chefe do 7º Departamento da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). No sábado, 9 de setembro do ano passado, o suspeito solicitou uma corrida pelo aplicativo com a motorista.

Mais tarde, no fim do dia, ele utilizou o telefone de um adolescente para entrar novamente em contato com Sheilla e solicitou outra corrida, desta vez particular, ou seja, fora do aplicativo. O homem embarcou na região central de Divinópolis e seguiu até o bairro Elizabete Nogueira, onde rendeu Sheilla com uma faca e a fez descer do veículo.





Sheilla reagiu, e o suspeito tentou asfixiá-la. Como não conseguiu, pegou uma telha e a atingiu várias vezes na cabeça. Mesmo ferida, Sheilla continuou reagindo, o que levou o agressor a enforcá-la com uma corda até que ela desmaiasse. Ele usou a mesma corda para amarrá-la, colocou-a no porta-malas do carro roubado e desferiu quatro golpes de faca.





Em seguida, acompanhado de sua namorada, ele abandonou o corpo na comunidade rural de Trindade, em Marilândia, distrito de Itapecerica. O corpo foi encontrado por um morador local no dia 27 de setembro.





De acordo com a PCMG, Letícia não estava com o namorado no momento do assassinato. Após matar Sheilla, Rafael foi até a região do bairro São João de Deus, em Divinópolis, onde Letícia solicitou uma corrida de aplicativo para se encontrar com ele.





Depois de ocultarem o corpo, o casal fugiu para o Rio de Janeiro, onde estabeleceram residência. Ambos foram presos no dia 1º de outubro em uma ocorrência de maus-tratos a animais. A polícia os identificou na delegacia após verificar que o veículo em que estavam, transportando os gatos, era roubado. Em contato com a polícia de Minas Gerais, foi confirmado que havia mandados de prisão em aberto contra o casal.