Corpo encontrado em Itapecerica é de motorista de app desaparecida, diz PC

O último contato da motorista de aplicativo Sheila foi às 18h30 de sábado (9/9) (foto: Reprodução/Redes Sociais) A Polícia Civil confirmou, na tarde deste domingo (8/10), que o corpo encontrado na cidade de Itapecerica, no Centro-Oeste de Minas , é da motorista de aplicativo Sheilla Angelis de Almeida, de 36 anos. Ela estava desaparecida desde o dia 9 de setembro. O corpo foi encontrado no último dia 27.





Em nota, a PC confirmou que a identificação foi realizada por meio de um exame de odontologia no Instituto Médico-Legal André Roquette, em Belo Horizonte.





Sheilla desapareceu após fazer uma corrida em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O último contato com amigos ocorreu por volta das 18h30 de 9 de setembro , por meio de um aplicativo de mensagens. Desde então, foi instaurado um inquérito pela PCMG, com regime de prioridade, para tentar localizá-la.









Amigos da motorista e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontraram, no mesmo dia, o aparelho celular dela em um matagal em outro bairro, o Paraíso. A última viagem de Sheilla registrada em um aplicativo de transporte de passageiros foi para pegar um passageiro no bairro Campina Verde, em Divinópolis, e levá-lo a um supermercado na rua Rio de Janeiro, no bairro Ipiranga.Suspeito de envolvimento no sumiço de Sheilla, Rafal Monteiro, de 36 anos, confessou ter matado a motorista, informou a PCMG no último dia 4 de outubro Amigos da motorista e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontraram, no mesmo dia, o aparelho celular dela em um matagal em outro bairro, o Paraíso.





Desde então, a polícia identificou que tentaram passar o cartão de crédito da motorista em São João del-Rei, no Campo das Vertentes.





O carro dela, um Fiat Argo, também passou por Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, e depois houve outra tentativa de compra com o cartão no Rio de Janeiro.





Na última mensagem no celular, ela informou que havia recebido uma ligação e negociado uma corrida particular, fora do aplicativo, para pegar um passageiro na Praça do Santuário e levar até o bairro Terra Azul. Desde então, colegas de profissão não tiveram mais contado com Sheilla.