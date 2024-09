Um entregador teve a moto roubada durante o trabalho na noite desse domingo (8/9), em Uberlândia. Toda a ação do ladrão foi gravada pela câmera de segurança do condomínio onde a vítima fazia uma entrega.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O trabalhador havia chegado pouco tempo antes no prédio do bairro Chácaras Tubalina, na zona oeste da cidade do Triângulo Mineiro.





As imagens do circuito de segurança é mostram o ladrão chegando a pé. Ele surpreende a vítima e apontou um revólver para ela. Logo após isso, pede as chaves da moto.

Veja as imagens:

Em seguida, o ladrão exige a entrega do aparelho celular, o que o entregador reluta em fazer, mais é obrigado por conta de ameaças do criminoso. A seguir, o homem exige o dinheiro do entregador, que abre a carteira para o ladrão tirar algumas notas.

Depois disso, o bandido foge na moto.

O entregador tem 20 anos e contou que a moto não tem seguro e que o ladrão foi deixado no local do crime por um carro. A Polícia Militar não conseguiu identificar o criminoso e nem prender algum suspeito.