Uma criança de 6 anos viveu momentos de angústia na tarde desta segunda-feira (9/9), na Associação Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Frutal, no Triângulo Mineiro.

O menino, que sofreu ferimentos leves, ficou cerca de três horas dentro de um buraco de aproximadamente 5 metros de profundidade e 30 cm de diâmetro após sofrer queda por motivos desconhecidos.





A vítima foi resgatada por equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil da cidade, além de funcionários da prefeitura e, em seguida, levada para atendimento médico no Hospital Municipal Frei Gabriel. O buraco faz parte de obras que acontecem aos fundos da Apae Frutal local, mais especificamente onde será colocado um pilar de uma construção.





Segundo o tenente Jefferson Pereira Velasco, comandante do 7º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Frutal, os trabalhos de resgate da criança contaram com ajuda da Defesa Civil e de duas retroescavadeiras da prefeitura. "Furamos um túnel ao lado do buraco, a aproximadamente dois metros, ou seja, ligamos dois buracos e tivemos acesso à vítima, sendo ela resgatada com vida. Ela teve apenas escoriações nos dois joelhos", contou.