Vista aérea de parte do Ville de Montaigne próximo de onde passará a nova via; segundo os moradores, viaduto de 20 metros de altura será construído perto da portaria 2 do condomínio

Moradores de um condomínio em Nova Lima, na Grande BH, estão mobilizando uma petição pública contra a construção de um viaduto que vai ligar a MG-030 ao bairro Jardim da Torre. Eles alegam que a obra vai tornar a área insalubre e colocar centenas de famílias e crianças em risco.



Segundo a Prefeitura de Nova Lima, o objetivo da obra é melhorar o acesso ao bairro Jardim da Torre, onde será construído outro condomínio de prédios, que se chamará Bellagio, e ao Vila da Serra e aliviar o fluxo na MG-030, que está “completamente saturado”. O projeto da via foi feito com base em uma estrada próxima já existente, destaca o Executivo.



Segundo Camila Adriana Silva Diniz, síndica da Associação Comunitária dos Moradores do Ville de Montagne (Amoville), o projeto prevê a construção do viaduto com 20 metros de altura passando próximo à portaria 2 do condomínio. “Com o viaduto, a degradação do bairro será inevitável e de forma permanente. A construção desse viaduto equivale a uma sentença de morte do nosso bairro”, afirma.



Camila salienta que o Ville de Montagne, onde vivem hoje cerca de mil pessoas, está localizado na Mata do Jambreiro, na costa sul da Serra do Curral, parte integrante da Serra do Espinhaço, uma área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado. Ela enfatiza que a Serra do Espinhaço é certificada como Reserva da Biosfera Brasileira pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e faz parte da Área de Proteção Ambiental Sul (APA-Sul).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



O texto da petição on-line contra a construção do viaduto, que vem recebendo assinaturas dos moradores, destaca que o Ville foi um dos primeiros condomínios implantados ao longo da MG-030, e atualmente conta com uma população de mais de mil pessoas.



“Degrada-se um bairro antigo e povoado como o Ville de Montagne e beneficia-se um grande empreendimento imobiliário que ainda está em fase de implementação. As obras avançam com rapidez , trazendo medo e indignação entre os moradores, os quais nem sequer poderão ter acesso ao uso da via, uma vez que ela apenas rasga o condomínio passando acima dele”, afirma o texto da petição.



Sobre a possibilidade de alterar o local da obra, a Prefeitura de Nova Lima afirma que a construção do viaduto não interfere nos limites do Condomínio Ville de Montagne, e que a obra de implantação da via foi licitada, o contrato com o consórcio de empresas vencedoras da licitação foi assinado, assim como a ordem de serviço já emitida.



A ordem de serviço para início das obras foi assinada em junho deste ano, com previsão de conclusão em um ano. Na época, a prefeitura informou que a nova via terá 4,5 mil quilômetros de extensão com pista dupla, construção de dois novos trevos, um viaduto de acesso a MG-030, na altura do condomínio Ville de Montaigne com duas alças e cinco obras de contenção ao longo do trecho.



Ainda de acordo com a prefeitura, o projeto foi “concebido em conformidade com a boa técnica e dentro dos padrões e critérios normativos direcionadores para os projetos de engenharia”.



Diálogo

"Não somos contra o desenvolvimento da cidade, nem contra obras que contribuam para a melhoria da mobilidade em nosso município, mas não podemos admitir a ausência de transparência e de diálogo no que diz respeito à construção desse viaduto", diz a petição. Camila reforça a necessidade de melhoria na mobilidade da cidade e declara que a Amoville não é contra a construção do viaduto, apenas defende que a obra seja realizada em outro ponto da rodovia.



“Todos somos favoráveis ao projeto da Prefeitura de Nova Lima de abrir novas rotas visando desafogar o trânsito da MG-030. Nossa insatisfação é apenas em relação ao enorme viaduto previsto no projeto para passar por cima do nosso bairro. Entendemos que não precisava ser dessa forma, diante de várias alternativas muito menos agressivas”, afirma.



Além da petição on-line, a associação contratou peritos para avaliar os possíveis impactos na região e também buscou diálogo com a prefeitura, a fim de entrarem em acordo sobre a localização do viaduto. Segundo Camila, uma reunião com o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Dieguez foi feita no último dia 30 de agosto, entretanto, nenhuma modificação no projeto foi feita até o momento.



A prefeitura confirmou a realização de diversas reuniões por meio da Secretaria de Obras e Serviços (Semos), com representantes da Amoville, e que as mesmas têm se desenvolvido em “alto nível, de forma respeitosa e esclarecedora”.