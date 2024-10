Leonardo Vaz Marambaia, natural da Bahia, foi a vítima do acidente ainda sem explicações na Avenida Getúlio Vargas, em Uberlândia. Aos 24 anos, ele estava com a companheira poucas horas antes de despencar de uma ponte. Morava na cidade do Triângulo Mineiro há alguns meses e planejava trazer o filho para morar com ele.

O corpo será levado para sua cidade natal, Gandu (BA), onde ocorrerá o enterro. O pai de Leonardo já está a caminho de Uberlândia para tratar do traslado.

Leonardo chegou à cidade há cerca de sete meses e, nos últimos cinco, vivia com Andrea Eugênia Teixeira e a filha dela. Elas foram provavelmente as últimas pessoas a vê-lo com vida, na madrugada dessa terça-feira (22/10).

“Estávamos juntos até as 3h20. Voltamos para casa, mas ele esqueceu a carteira. Como precisava dela para trabalhar no dia seguinte, voltou para buscá-la. Eu estava com minhas amigas e ele não voltou mais”, contou Andrea.

O carro que Leonardo dirigia no acidente pertencia a Andrea, embora ainda estivesse no nome de seu ex-marido. Foi uma antiga vizinha que alertou sobre a busca da Polícia Militar pelos proprietários do veículo. “Ela me ligou cedo, dizendo que a polícia estava na porta da nossa antiga casa.”

A partir daí, Andrea procurou os militares, foi informada do acidente por uma assistente social, e fez o reconhecimento do corpo no Instituto Médico Legal (IML).

Ela relatou que ambos trabalhavam para juntar dinheiro, com o objetivo de trazer o filho de 3 anos de Leonardo para morar com eles. “O filho dele dizia: ‘Pai, me busca para a sua casa nova’. Estávamos nos organizando para buscá-lo.”

Andrea lamentou o desfecho trágico do relacionamento, ainda recente, e o fim da família que planejavam construir, destruída por um acidente que ainda não foi compreendido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O veículo e o corpo de Leonardo foram encontrados no vão da ponte da Avenida Getúlio Vargas, sobre o Rio Uberabinha. A investigação segue aberta, mas marcas na avenida sugerem que o carro pode ter "voado" cerca de 50 metros sobre o curso d’água, conforme informações preliminares de peritos da Polícia Civil.