O ex-funcionário de um bar na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, que aparece proferindo falas racistas em um vídeo publicado nas redes sociais foi preso nesta quarta-feira (23/10). Os detalhes sobre a prisão serão repassadas ainda hoje pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).





Alessandro Pereira de Oliveira, de 36 anos, tinha mandado de prisão em aberto pela Vara de Execuções Criminais da Comarca de Governador Valadares. De acordo com o processo do mandado de prisão, o foragido descumpriu a Lei Maria da Penha e cometeu crimes de violência psicológica contra mulher, perseguição e pornografia de vingança. Além disso, ele tem ao menos outras três passagens pelo sistema prisional mineiro.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), ele não retornou ao presídio durante uma saída temporária no início deste ano. Alessandro teve o benefício de saída temporária concedido pela Justiça em março e não retornou no prazo determinado, sendo registrado como fuga por abuso de confiança.

Ao todo, o foragido tem 86 registros policiais. Os crimes, na maioria, são de: violência doméstica e psicológica, injúria, difamação, descumprimento de medida proativa e divulgação de material sexual.

Entenda o caso

Na última semana, um vídeo feito por Alessandro, que trabalhava em um bar na região da Pampulha, viralizou nas redes sociais. No registro ele aparece defendendo a volta da escravidão após um cliente fazer uma reclamação.

“Trabalhar em bar não é fácil. Maldita Princesa Isabel que assinou a Lei Áurea pra acabar com a escravidão. Preto tem que entrar no chicote e no tronco mesmo. Não tem conversa, não. Não sei se preto tem razão para reclamar de copo, tem que tomar água do vaso. Eu tinha que ter vivido na época dos barões, cortar essa raça no chicote. Amarrar no tronco e chicote estalando no ombro, amarrado dentro da caixa de ferro e deixar o dia inteiro no sol. Vou ter que aturar macaco me enchendo o saco", disse o homem.

