Noite de terça-feira. Gol do Atlético. O primeiro de Deyverson. Este foi o início de uma confusão, em um bar localizado na Avenida José Bernardo de Barros, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que terminou com duas pessoas feridas e internadas no Hospital Nossa Senhora de Lourdes.





Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o dono do bar, de 57 anos, resolveu comemorar e soltou uma bomba, conhecida como garrafão. A explosão irritou um homem, de 44 anos, que passava na outra calçada e resolveu tirar satisfação.

Ele entrou no bar e começou a discutir com o proprietário. Em seguida, uma briga generalizada começou envolvendo o homem e um amigo que estava com ele quando a bomba estourou, além do dono do bar.





A PM foi acionada, sendo que a queixa relatava que um homem estaria armado, ameaçando outro que também portava uma arma de fogo. O proprietário do bar é quem estaria portando o revólver.





O solicitante disse ainda ter sido ameaçado. Quando os policiais chegaram ao local, tiveram de apartar a briga e foram afrontados pelo proprietário do bar. Os policiais lhe deram voz de prisão, mas ele não se entregou, empurrou um sargento e correu para a rua, mas foi alcançado. Ele acabou se atracando com os militares e foi preso.









Um levantamento feito pela PM apontou que o homem tem outras passagens pela polícia, por maus-tratos a animais, perturbação da ordem, ameaças, desacato e vias de fato. Como ele ficou ferido, foi levado para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes.

Lá, os policiais receberam o comunicado de que um homem tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio. Tratava-se de um outro envolvido na confusão no bar que abandonou o local e foi vítima de tijoladas na cabeça. Ele também foi encaminhado para o hospital.

De acordo com a polícia, os dois seguem no hospital e serão levados para a Delegacia de Nova Lima, assim que receberam alta.