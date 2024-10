Motociclista foi agredido após discutir com suspeito sobre linha de pipa no veio da rua

Um desentendimento que começou com uma linha de pipa resultou em uma agressão violenta em Araxá, no Alto Paranaíba. Um motociclista de 26 anos foi atacado com uma barra de ferro nesse domingo (6/10) por um homem de 43 anos, após quase sofrer um acidente causado pela linha esticada na via.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima seguia pela Avenida Ministro Olavo Drummond, no Bairro Santa Mônica, quando se deparou com a linha de pipa. Ao tentar confrontar o responsável pelo material, uma discussão se iniciou entre eles.

O agressor, em um momento de raiva, foi até seu carro, pegou uma barra de ferro e atacou o outro homem, atingindo-a no pescoço, em um braço e na mão. Apesar de tentar fugir, o motociclista foi perseguido e golpeado.

Quando a polícia chegou ao local, encontrou a vítima gravemente ferida, com hemorragia no braço. Ele foi levado ao pronto-atendimento da cidade, onde passou por cirurgia devido à gravidade dos ferimentos. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

O suspeito fugiu e, até o fechamento desta edição, ainda não havia sido localizado. A PM conseguiu apreender o carro utilizado por ele. Uma testemunha ouvida pelos militares confirmou a versão da vítima.

