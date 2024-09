Prefeito Fuad Noman participou de reunião no Palácio do Planalto

O prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), em encontro no Palácio do Planalto, na tarde desta quarta-feira (25/09), acertou uma parceria com o Governo Federal para a execução de projetos de construção de moradias no terreno do antigo Aeroporto Carlos Prates e obras de melhorias no Anel Rodoviário. A reunião foi realizada em uma sala do Ministério das Relações Institucionais, que garante que foram tratados apenas assuntos de caráter institucional, sem conversa sobre apoio na campanha política.

De acordo com a assessoria do Ministério das Relações Institucionais, o prefeito teve contato com o titular da pasta, Alexandre Padilha. Segundo a assessoria, depois da discussão sobre projetos com representantes de três ministérios, Fuad “passou no gabinete” de Padilha apenas “para dar um abraço” no ministro, que estava reunido com a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Na saída do ministério, o prefeito gravou um vídeo em que destacou ter sido “muito bem recebido” e que os pleitos apresentados estão “bem encaminhados” para o atendimento pelo Governo Federal. Ele mencionou nominalmente Alexandre Padilha.

“Estou saindo de uma reunião com o ministro (Alexandre) e com os técnicos e funcionários do Ministério dos Transportes e do Ministério da Gestão (e Inovação), muito feliz porque nossos pleitos estão bem encaminhados, praticamente todos já definidos e aprovados”, afirmou Fuad Noman.

“Os acordos dependem ainda do fim da lei eleitoral para que sejam assinados. Mas estou aqui muito alegre. Conseguimos autorização para fazer os dois viadutos no Anel Rodoviário. Vamos receber autorização para começar os projetos de moradia no terreno do antigo Aeroporto Carlos Prates e da parte de mobilidade urbana”, declarou o prefeito e candidato à reeleição.

“Estou saindo muito satisfeito. Fui bem recebido. E espero que, após o término da proibição eleitoral, possamos vir aqui formalmente para assinar tudo que foi prometido hoje”, complementou Fuad Noman.

De acordo com a assessoria do Ministério das Relações Institucionais, o prefeito de Belo Horizonte participou de uma reunião com o secretário-executivo da pasta, Olavo Noleto, e com representantes do Ministério dos Transportes (o secretário-executivo, George Santos, e o subsecretário de Sustentabilidade, Cloves Benevides), além do secretário-executivo adjunto do Ministério da Gestão e Inovação, Adauto Modesto, e da secretária-adjunta de Patrimônio da União, Carolina Gabas Stuchi.

O prefeito comemorou o fato de ter sido “bem recebido” e de ter conseguido o apoio do Governo Federal em Brasília, num momento importante de sua campanha de reeleição em Belo Horizonte. Fuad também celebrou a possível migração de eleitores de esquerda para um "voto útil" em sua candidatura, já que Rogério Correia (PT) está abaixo dele nas pesquisas.

Na terça-feira (24/09), o ministro Alexandre Padilha reconheceu, em Montes Claros, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia se reunir com Fuad antes do primeiro turno, dependendo da agenda presidencial, mas reiterou que Lula já declarou apoio ao deputado federal do PT, Rogério Correia. “O presidente Lula já tem um candidato em Belo Horizonte: ele gravou para o Rogério Correia”, declarou Padilha.