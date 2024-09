O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PT, Rogério Correia fez campanha na Feira dos Produtores, no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste, nesta quarta-feira (25/9). Durante a visita, ele prometeu fazer com que a economia da capital mineira cresça além do PIB do Brasil.

"A meta nossa, através do conselho da cidade, que nós vamos criar, para os setores empresariais e sociais, é que a gente estabeleça um crescimento de, no mínimo, 10% a mais que o crescimento do Brasil", afirmou.

"Belo Horizonte é campeã de feiras, campeã de bares e tem que ser também campeã do crescimento econômico. Então, é essa a nossa proposta: crescer para além do que cresce o Brasil", completou o candidato.

Rogério Correia afirmou ainda que pretende conciliar esse crescimento econômico expressivo com distribuição de renda. Para isso, pretende implantar uma nova política de auxílio aos moradores da capital. "Nós temos o compromisso do Bolsa BH, que são R$ 300 a mais por família que recebe o Bolsa Família", disse.

"Um dinheirinho que entra a mais no bolso do trabalhador e da trabalhadora faz girar o comércio, faz aumentar o emprego. Então, é isso que nós vamos fazer pra BH", concluiu o candidato do PT.

Ainda durante a visita, Rogério Correia aproveitou para reafirmar a promessa de implementar creches em tempo integral para crianças de até 3 anos, permitindo que as mães possam se dedicar ao trabalho com maior tranquilidade. Além disso, assegurou aos comerciantes que, se eleito, não aumentará a carga tributária municipal.