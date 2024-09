O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), esteve com o ministro das Relações Institucionais de Lula, Alexandre Padilha, nesta quarta-feira (25/7). O encontro, que ocorreu em Brasília, teve caráter institucional, segundo fontes próximas ao prefeito.

Embora tenha ido na condição de chefe do Executivo municipal para se reunir com um membro do primeiro escalão do governo federal, a reunião se dá em um momento sensível para a política local, com a crescente onda de eleitores de esquerda migrando para um possível "voto útil" em Fuad.

Com a candidatura de Rogério Correia (PT) patinando nas pesquisas, o prefeito começa a ser visto como uma alternativa viável para eleitores belo-horizontino.

Na terça (24/9), Padilha reconheceu, em Montes Claros, durante evento no Norte de Minas, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia se reunir com Fuad antes do primeiro turno, dependendo da agenda presidencial.

Contudo, o ministro enfatizou que tal encontro não deve ser lido como um apoio formal de Lula ao prefeito. “O presidente Lula já tem um candidato em Belo Horizonte: ele gravou para Rogério Correia”, declarou Padilha, referindo-se ao deputado federal que disputa a prefeitura.