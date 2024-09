Evento ocorrerá na Fundação Dom Cabral, no condomínio Alphaville, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Minas Gerais vai receber nesta quinta-feira (26/9) um evento de apoio ao G20, o grupo das 20 maiores economias, voltado para a implementação de políticas públicas. Sediado pela Fundação Dom Cabral (FDC), o “Side Event G20: Implementação Colaborativa de Políticas Públicas”, vai reunir cerca de 300 especialistas de 12 países em Nova Lima.

O evento busca contribuir com as seis forças-tarefa do G20, oferecendo um espaço para a troca de ideias e práticas que possam melhorar o processo de implementação de políticas públicas sustentáveis.

O encontro é organizado em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Planejamento (Conseplan) e será dividido em blocos temáticos, com palestras e workshops que abordarão temas como políticas públicas eficientes, parcerias entre setores, inovação social e sustentabilidade.

Entre os convidados, estão personalidades como o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemge), Sérgio Cabral, e a secretária de Planejamento e Gestão do governo de Romeu Zema (Novo), Camila Neves.

O evento também conta com líderes e servidores dos governos federal, estadual e municipal, especialistas seniores de organismos internacionais, pesquisadores renomados em gestão e políticas públicas, além de executivos de empresas e organizações não governamentais.

Serviço