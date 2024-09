O prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), prometeu a criação de uma Diretoria de Vilas e Favelas na Prefeitura da cidade. Em encontro com lideranças no Alto Vera Cruz, Fuad disse ficar surpreso com as demandas apresentadas pelo grupo, considerada por ele "simples".

Dentre as propostas apresentadas em documento simbólico, lido ao público e ao candidato na reunião, estavam a criação de espaço de lazer e incentivo a esporte, manutenção de vias para que tenham transporte público e mão dupla, criação de estacionamento rotativos e programas de capacitação para moradores.

Segundo Fuad, algumas questões "tão pequenas que já deviam estar resolvidas": "Eu ouvi aqui coisas surpreendentes pra mim, coisas que a gente às vezes acha que é tão tranquilo, tão natural, como uma rua de lazer, que é a coisa mais simples, mas que um simples ato pode resolver".

Para o atual prefeito, essas demandas podem chegar à Prefeitura com mais facilidade com a criação da diretoria. "Assim é que vão sair as coisas, a cidade é muito grande, nós temos que olhar muita gente, e as vezes você acaba esquecendo áreas que são elevadas, esquece, porque não tem uma liderança que vá lá te cobrar", afirmou.

"Se tiver uma pessoa que é responsável, que é funcionário, que é diretor, ele vai chegar perto de mim e vai falar que está faltando uma rua de lazer, está faltando um lugar para se estacionar, está faltando pequenas coisas da comunidade pras crianças se divertirem", disse o candidato, que citou também a proteção solicitada pelas lideranças.

Ainda segundo o candidato, a pasta seria subordidana à Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

O candidato do PSD ainda reinterou que, durante sua gestão, realizou várias medidas para a comunidade de vilas e favelas, como a criação do microcrédito para empreendedorismo, além da disponibilização de internet nas regiões e oferecer treinamento de informática.

O documento com as solicitações das lideranças, intitulado "Do morro vem o que você não esperava", foi renomeado por Fuad, no discurso, para "Do morro vem o que você sonhava".



Voto útil

Questionado sobre o voto útil, que ganhou força na reta final das eleições à PBH, o candidato afirmou "estar muito feliz". "É importante fazer uma caminhada conjunta, ninguém ganha uma eleição, ninguém dirige um governo, sozinho", celebrou.

"Eu precisei de parceiros e nós já tínhamos seis partidos, agora estamos com mais outros partidos apoiando. Fiquei sabendo que amanhã vai ter uma manifestação das forças progressistas, estou muito feliz com isso", afirmou o nome do PSD, apontado como favorito do eleitorado de centro-esquerda.