Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição pelo PSD, esteve nesta terça-feira (24/9) na casa Estamos Juntos, imóvel destinado a pessoas em situação de rua no Bairro Bonfim, na Região Noroeste da capital.

De acordo com o candidato, a prefeitura está tentando entender o motivo pelo qual as 1.000 vagas disponíveis em abrigos municipais não estão preenchidas. Atualmente são cerca de 600 pessoas em situação de rua atendidas. Na unidade visitada nesta segunda, das 120 vagas disponíveis, apenas 55 estão preenchidas.

“A gente ainda não conseguiu trazer esse número de pessoas e está tentando identificar o porquê. O que nos podemos melhorar? É saúde? É algum tipo de conforto? Esse é o trabalho que está sendo feito nesse momento”, explicou Fuad.

Programa Estamos Juntos

O prefeito de Belo Horizonte aproveitou para explicar como funciona o programa Estamos Juntos, que busca melhorar a dignidade das pessoas em situação de rua, ressocializar e reinseri-las no mercado de trabalho.

A prefeitura busca identificar por que essas pessoas estão na rua e seus problemas. Depois eles são encaminhados para um atendimento de saúde em consultórios móveis com médicos, psicólogos e assistentes sociais. A partir daí, esses cidadãos são convidados a entrar no programa, oferecendo a eles abrigo e alimentação para dar início ao processo de ressocialização, que contempla a formação profissional.

Essas pessoas formadas começam a trabalhar, primeiramente na prefeitura, quando recebem um vale moradia no valor de R$ 500. A ideia é aumentar esse valor para R$ 800 a partir do próximo ano. Depois desse processo, os participantes do programa estão disponíveis para o mercado de trabalho.

“Eu vim aqui para mostrar isso, que nós estamos preparados para receber essas pessoas. Lamentavelmente, vi um programa de televisão de um adversário que mostra um morador de rua dizendo os abrigos são cheios de percevejo, pernilongo, que estão sujos. Eu queria convidar tanto o candidato quanto aquela pessoa para visitar isso aqui. Aqui cabem 120 pessoas que querem sair dessa situação de rua. Quem quer mudar, a prefeitura vai acolher. Mas não posso obrigar ninguém a vir para cá. Posso convidar, dar condições boas”, disse Fuad.

Agenda em Brasília

Nesta quinta-feira (25/9), Fuad Noman tem uma agenda em Brasília para tratar de projetos como o Anel Rodoviário e obras do antigo Aeroporto Carlos Prates. O prefeito de Belo Horizonte vai encontrar com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e a ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, com o intermédio do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.