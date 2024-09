O presidente Lula (PT) voltou a utilizar a palavra “guerra” em seu discurso, durante a abertura da 79ª Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira (24/9). De acordo com apuração do Núcleo de Dados do Estado de Minas, "guerra" não aparecia entre as 30 mais citadas pelo chefe do Executivo desde 2007. A palavra foi entoada cinco vezes naquele ano por Lula. Ele também pronunciou "paz" e "conflitos" em quatro ocasiões, cada.

Em 2006, ano de conflito entre Líbano e Israel, “guerra” já havia sido dita pelo presidente sete vezes.

Durante o discurso desta terça, o presidente reiterou que desaprova a invasão ao território ucraniano e pediu por diálogo e o “fim das hostilidades”. Lula também destacou os conflitos entre Israel no Oriente Médio, Líbano (Hezbollah) e Cisjordânia (Hamas) e embates “esquecidos” no Sudão e Iêmen.





“Em Gaza e na Cisjordânia, assistimos a uma das maiores crises humanitárias da história recente e que agora se expande perigosamente para o Líbano. O que começou como ação terrorista de fanáticos contra civis israelenses inocentes, tornou-se punição coletiva de todo o povo palestino”, declarou o chefe do Executivo.





Nesta terça, Israel voltou a bombardear o Líbano e anunciou novas explosões em massa. O Ministério da Saúde libanês afirma que esse é o segundo ataque em dois dias contra o reduto do movimento pró-iraniano Hezbollah. O balanço é de seis mortos e 15 feridos, informou a pasta em comunicado. Anteriormente, o Comitê Islâmico de Saúde, afiliado ao Hezbollah, havia anunciado três mortes.





Na última semana, centenas de pagers de membros do Hezbollah e Walkie-Talkies explodiram simultaneamente em redutos do movimento no sul de Beirute, acentuando ainda mais o conflito que já dura décadas.





‘Fome’





A palavra "fome" voltou a figurar entre as mais ditas pelo presidente, como acontecia em seu primeiro governo, em 2003, quando foi citada 18 vezes por Lula. À época, o programa Bolsa Família estava prestes a ser sancionado, e o chefe do Executivo defendeu a criação de um comitê mundial contra a fome na ONU. Vinte anos depois, em 2023, “fome” apareceu cinco vezes, e neste ano, sete – a quinta palavra mais citada.





“O problema é especialmente grave na África e na Ásia, mas também persiste em partes da América Latina. Mulheres e meninas são a maioria das pessoas em situação de fome no mundo. Pandemias, conflitos armados, eventos climáticos e subsídios agrícolas dos países ricos ampliam o alcance desse flagelo. Mas a fome não é resultado apenas de fatores externos. Ela decorre, sobretudo, de escolhas políticas”, apontou Lula em seu discurso.





O presidente afirmou que o mundo produz alimentos mais do que suficientes para erradicar a fome, mas falta criar condições de acesso aos alimentos. O chefe do Executivo ainda destacou as limitações do espaço fiscal de alguns países para conseguir fundos de investimento em saúde e educação. “Países da África tomam empréstimo a taxas até oito vezes maiores do que a Alemanha e quatro vezes maior que os Estados Unidos. É um Plano Marshall às avessas, em que os mais pobres financiam os mais ricos. Sem maior participação dos países em desenvolvimento na direção do FMI e do Banco Mundial não haverá mudança efetiva."





Neste contexto, a palavra "África" apareceu pela primeira vez entre as 30 mais ditas por Lula em seus discursos na organização internacional, sendo pronunciada 17 vezes somadas as participações do chefe de Estado na Assembleia Geral da ONU.









'Biocombustíveis'

Lula voltou a falar sobre energias renováveis, o que não acontecia desde 2007, quando o presidente citou a palavra “biocombustíveis” pela primeira vez no debate internacional. Na ocasião, a palavra foi repetida oito vezes, e “ambiental”, quatro.

Neste ano, o presidente optou por destacar o pioneirismo do país na utilização de “energia verde”. “Fizemos a opção pelos biocombustíveis há 50 anos, muito antes que a discussão sobre energias alternativas ganhasse tração. Estamos na vanguarda em outros nichos importantes como o da produção do hidrogênio verde. É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis”, enfatizou Lula.