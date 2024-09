Alvo de um soco que levou a interrupção do oitavo debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, o marqueteiro Duda Lima é responsável pela estratégia de comunicação e propaganda eleitoral do candidato Ricardo Nunes (MDB).





Nessa segunda-feira (23), ele foi agredido por Nahuel Medina, assessor que grava vídeos para Pablo Marçal (PRTB), após o influenciador ser expulso do evento organizado pelo canal de YouTube Flow.





Duda Lima foi uma indicação de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL e aliado de Nunes na disputa pela reeleição. O marqueteiro trabalhou em campanhas eleitores do partido do interior de São Paulo.





Em 2022, foi escalado por Valdemar para coordenar a propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro (PL). Na campanha do ex-presidente ficou responsável pela produção do material divulgado na televisão e no rádio. O conteúdo das redes sociais era coordenado pelo filho de Bolsonaro, Carlos, e o publicitário Sérgio Lima.





Tido como indicação de Valdemar, Duda Lima era visto com desconfiança pela ala mais bolsonarista da campanha, que esteve na eleição de 2018. Resistiu à pressão e produziu até o final da disputa o horário eleitoral.





Em 2023, o marqueteiro começou a trabalhar com o atual prefeito de São Paulo, já no planejamento da campanha de reeleição. O acerto com o profissional foi visto com um aceno ao presidente do PL, partido de Bolsonaro.





A aliança com a sigla de Valdemar permitiu a Nunes ter o maior tempo de televisão, mais de 60% do espaço destinado aos candidatos, e se apresentar como o nome de Bolsonaro na capital paulista.





O segundo ponto foi alvo de disputa desde o início da campanha com Marçal, que conseguiu captar um parte do eleitorado do ex-presidente na cidade.





À frente da propaganda no rádio e na TV, Duda Lima produziu uma série de propagandas que mostraram o histórico de problemas na Justiça enfrentados por Marçal. Numa deles, uma delegada de São Paulo foi chamada para explicar uma condenação do influenciador.

Após uma semana de exposição negativa de Marçal no horário eleitoral de Nunes, o influenciador viu sua rejeição chegar a 47%, segundo pesquisa Datafolha.