Os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, o deputado estadual Bruno Engler (PL) e o senador licenciado Carlos Viana (Podemos), dividiram agenda pública na manhã desta terça-feira (24/9). Eles participaram do encontro do Conselho de Pastores da Igreja Batista Getsêmani, no Bairro Dona Clara, Região da Pampulha. No evento, apesar de se cumprimentarem de forma cordial, os dois se sentaram em lados opostos. Os dois candidatos dividem o apoio do eleitorado evangélico e foram convidados para receber uma oração.

À imprensa, Engler destacou a importância do encontro. O deputado estadual disse que tem “grande respeito” pelo pastor Jorge Linhares, destacando que o líder religioso já o apoiou em diversas ocasiões, especialmente em pautas relacionadas à defesa da família e à proteção das crianças.

“Quando eu trabalhei para derrubar o projeto que queria instituir ideologia de gênero aqui em Minas Gerais, a primeira grande liderança de expressão que abraçou essa luta comigo foi o pastor Jorge Linhares, e eu tenho uma gratidão enorme a ele por isso. Agora, nesse momento, como candidato, não poderia deixar de vir aqui, me fazer presente, conversar com essas lideranças, receber oração, um momento muito importante”, disse Engler.

Viana, que tem durante toda a campanha eleitoral tem afirmado ser único candidato evangélico, reforçou seus princípios cristãos, destacando a importância da “solidariedade, misericórdia, assistência e honestidade” na política. Ele afirmou que os princípios bíblicos exigem dos políticos um compromisso com a população mais carente e um posicionamento firme contra a corrupção. Viana também destacou a importância da liberdade religiosa.

“Hoje, em Belo Horizonte, nós temos uma presença evangélica muito forte, são quase 40% da população e é preciso que essa população também participe. Outro ponto importante é reafirmar sempre a liberdade religiosa. Eu sempre converso com os pastores sobre respeitar outras religiões, porque, primeiro, o Estado é laico; segundo, é do próprio protestantismo, é da nossa origem a separação entre Estado e igreja e o respeito a todos os tipos de culto, essa é a nossa fala”, disse o candidato.