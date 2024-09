O deputado estadual Bruno Engler, candidato do PL à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), participou de um encontro de oração na Comunidade Cristã Zona Sul, neste domingo (22/9). Durante a campanha, o parlamentar tem participado de encontros religiosos com a comunidade evangélica e reforçado a promessa de fazer parcerias para fomentar trabalhos sociais das igrejas.

“Nós fomos muito bem recebidos na Comunidade Cristã Zona Sul. Tivemos a oportunidade de receber oração e conversar com alguns dos fiéis. Ao longo de toda a campanha, a gente tem ido em igrejas onde a gente é convidado e recebe isso com muita alegria”, disse.

Acompanhado da sua candidata a vice, Coronel Cláudia (PL), Engler disse que é importante receber orações em um período “desafiador” como a campanha eleitoral.

“A gente sabe que a oração é muito importante na nossa vida, não só no período de campanha, mas nesse período desafiador é mais importante ainda. Entendemos que as igrejas são importantíssimas para BH, não só pela questão da fé, como também pelo braço social que é importantíssimo e que precisa ser fomentado”, emendou o candidato.

Em reta final de eleições, faltando duas semanas para o primeiro turno, Engler afirmou que a campanha vai seguir “mais intensa”, e disse ter certeza de um resultado positivo. “Vamos continuar rodando Belo Horizonte, falando das nossas propostas. Vamos mudar a história de BH”, completou.

Apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Engler figura na prateleira de cima das pesquisas de intenção de voto. O deputado aparece empatado em segundo lugar com o atual prefeito Fuad Noman (PSD), com 18% da preferência do eleitorado, segundo a pesquisa Datafolha dessa quinta-feira (19/9).

A pesquisa Datafolha ouviu 910 pessoas em Belo Horizonte, nos dias 17 e 18 de setembro, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-07919/2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.