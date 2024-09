Candidato tomou café no tradicional Café Dois Irmãos, no Mercado Central

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, candidato do MDB à prefeitura da capital, teve um domingo (22/9) de corpo a corpo com os eleitores no Centro. Em visita ao Mercado Central, o parlamentar defendeu a gratuidade do transporte coletivo aos domingos e feriados para aumentar o movimento na região.

O candidato esteve acompanhado do seu candidato a vice, o ex-vice-governador Paulo Brant (PSB), onde também defendeu a revitalização da região central e a limpeza urbana como forma de atrair mais turistas.

"Quem vem aqui vê uma cidade abandonada, degradada. Então, cuidar do mercado é sobretudo fazer um cuidado da área central da cidade, atraindo para cá mais moradia, fazendo com que o serviço de limpeza da cidade seja eficiente para que o entorno seja completamente atrativo e mais, fazendo com que este mercado seja cada vez mais movimentado", disse.

Também pela manhã, Azevedo realizou uma visita a uma quadra comunitária da Vila Mangueiras, na região do Barreiro. O candidato defende parcerias com a iniciativa privada para a manutenção dos espaços de lazer e esporte em BH.

Segundo ele, a ideia é ajustar as concessões de todos os campos de futebol à iniciativa privada e assegurar o uso comunitário dos espaços. "Quando a gente olha para uma quadra, percebe o desleixo da prefeitura: não há iluminação, não há pintura. Nosso compromisso é este. Em todo espaço em que há uma quadra, contar com grama, com pintura, com iluminação. E sempre contar com a iniciativa privada”, frisou.