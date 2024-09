O deputado estadual e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) Mauro Tramonte (Republicanos) falou neste domingo (22/9) sobre a ausência do governador Romeu Zema (Novo) em sua campanha.

"O governador tem a agenda dele. Ele tem 853 municípios e muitos deles requerem a presença do governador. Quando chegar a hora certa nós vamos conversar", afirmou o candidato, destacando que o apoio de Zema segue.

Tramonte, que vem sendo apontado como líder pelas pesquisas de intenção de voto, chamou atenção ao convergir o apoio de dois adversários políticos. Além do governador, o ex-prefeito e ex-candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil, também declarou apoio ao deputado estadual.

Diferentemente de Zema, Kalil vem acompanhando o apresentador de TV em agendas em bairros e eventos, como a Feira Hippie, no centro da capital mineira, desde o início da campanha.

O candidato do Republicanos participou da Festa da Família na Praça do Barreiro neste domingo e apontou que, faltando duas semanas para o pleito, ele deve manter a estratégia de se reunir com lideranças de bairros para ouvir as demandas prioritárias de cada regional.