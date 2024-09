O deputado estadual e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) Mauro Tramonte (Republicanos) negou que esteja escondendo o governador Romeu Zema (Novo) de sua campanha. Tramonte, que disputa a eleição tendo como candidata a vice-prefeita Luísa Barreto (Novo), ainda não fez nenhuma agenda ao lado de Zema (Novo). O governador ainda não apareceu em sua propaganda eleitoral.





“Quem sou eu para esconder o governador do estado de Minas Gerais? Ele tem suas agendas. E, provavelmente no momento oportuno, ele vai nos acompanhar em alguma coisa”, afirmou o candidato, que visitou nesta segunda-feira (16/9), o Centro Municipal de Diagnóstico Por Imagem (CMDI), no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul de BH.





Pela manhã, o vereador Álvaro Damião (União Brasil), candidato a vice-prefeito da chapa de Fuad Nonam (PSD), atual chefe do executivo, em sabatina realizada pelo jornal Estado de Minas e o Portal Uai, cobrou do adversário a aparição dele ao lado de Zema e do ex–prefeito de Belo Horizone Alexandre Kalil (sem partido). “Faça essa cena acontecer. Belo Horizonte está doida para ver o Zema e o Kalil abraçados juntos com Mauro Tramonte”, provocou Damião.





Tramonte disse que ainda não tem uma data definida para a participação do governador em sua campanha. “Na hora que chegar nossa agenda, vamos conversar, não há problema algum”, afirmou Tramonte, que destacou a presença de Kalil ao seu lado.

“Estamos acompanhados do ex-prefeito Alexandre Kalil, muito querido na cidade e que fez muito por Belo Horizonte. Então, na hora que o Romeu Zema chegar, vamos andar também”, afirmou.





Mais equipamentos





No CMDI, Tramonte também criticou a demora para a realização de exames por imagem: "Um dos gargalos da saúde pública".





“Precisamos equipar melhor e contratar mais médicos. As pessoas não podem ficar esperando seis, sete, oito, nove meses para ter um resultado de exame”, afirmou.

Sabatinas

Álvaro Damião foi o primeiro entrevistado de uma série de sabatinas com vices, realizada pelo Estado de Minas. Todos os dez candidatos foram convidados a participar das entrevistas, conduzidas pela equipe de política do jornal.

As entrevistas começam às 10h e podem ser vistas no canal do Portal UAI no YouTube, e os melhores trechos são publicados na edição impressa do Estado de Minas. Os dez candidatos ao comando do Executivo já foram sabatinados pelo EM.

A sabatina é uma oportunidade para que o eleitor conheça quem pode administrar a cidade pelos próximos quatro anos ao lado do prefeito a ser eleito em outubro.