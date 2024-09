Durante agenda de campanha nesta segunda-feira (16/9), o prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição pelo PSD, Fuad Noman, criticou o apresentador José Luiz Datena (PSDB), postulante à Prefeitura de São Paulo, pelo episódio da cadeirada em seu rival Pablo Marçal (PRTB), no debate da TV Cultura na noite desse domingo (15/9). Ainda de acordo com Noman, não há risco de que algo semelhante aconteça na capital mineira.





“É um absurdo ter um debate com um evento daquela natureza. Mas não acredito que, em Belo Horizonte, vamos chegar a isso, porque não temos pessoas como tem lá em São Paulo. Acho que os debates aqui acontecerão naturalmente”, declarou ele, que não compareceu a dois debates consecutivos ao longo do mês de setembro: o primeiro, realizado no dia 3, promovido por Rede Minas e Rádio Inconfidência, e o segundo, no dia 11, por TV Alterosa, Portal Uai e Estado de Minas.

O candidato à reeleição lamentou a situação. “Isso não é política. Política é discussão de ideias, debate, diálogo, não é cadeirada”, disse.







Perguntado sobre sua ausência nos debates em Belo Horizonte, Fuad justificou afirmando que coincidiram com outros compromissos. “Nunca fugi dos debates, só não pude ir quando não foram compatíveis com minha agenda. A hora que tiver, eu vou”, finalizou.