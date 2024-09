Após passar a madrugada de segunda-feira (16/9) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por conta da cadeirada que levou de Datena (PSDB) durante o debate da TV Cultura, Pablo Marçal (PRTB) ganhou alta. O hospital ainda divulgou o boletim médico do ex-coach, dizendo que o candidato apresentou “traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas”. No local, o candidato recebeu uma pulseira verde, indicada para casos não urgentes.

Marçal ainda fez uma live no seu Instagram, contando que saiu do hospital. Ele ainda minimizou a cadeirada de Datena. “Segue o jogo. Foi só um esbarrão, uma fraturazinha aqui na costela”, disse.

A agressão durante o debate da TV Cultura ocorreu após Pablo Marçal fazer uma pergunta para Datena. Momentos antes, o empresário havia chamado o adversário de "arregão", e lembrou a ameaça de agressão feita pelo tucano. “Você atravessou o debate para dizer que iria me dar um tapa, e você não é homem nem para fazer isso", disse Marçal, antes de ser agredido.

Após a agressão, o debate foi interrompido. Um vídeo que circula nas redes mostra que uma equipe de seguranças e demais profissionais da TV Cultura tiveram que afastar Datena e Marçal. Após a agressão houve uma troca de xingamentos entre Datena e Marçal. Mesmo tendo sido atingido e alegando que teve lesões na costela e em uma das mãos, o ex-coach seguiu de pé.

"Canalha. Minha sogra morreu com essa mentira. Seu bandidinho. Minha sogra morreu por causa disso. Você me mandou WhatsApp pedindo perdão, seu palhaço", gritou Datena. Ele se referiu à acusação de assédio sexual feita contra o apresentador em 2019 e resgatada pelo oponente no debate.

"Olha aqui pra você. Seu ditador. Ditador", rebateu Marçal.