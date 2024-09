O senador Cleitinho (Republicanos - MG) saiu em defesa do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB), após ele levar uma cadeirada do também candidato José Luiz Datena (PSDB), durante o debate da TV Cultura na noite desse domingo (15/9). Para o parlamentar, a atitude do apresentador do ‘Brasil urgente’ reflete o comportamento da esquerda.





“A esquerda é assim. Quando ela perde o argumento, ela vai pra agressão”, afirmou em um vídeo na rede social. Vale lembrar que Datena faz parte do PSDB, partido de direita / centro-direita. Além disso, na última sexta-feira (13/9), o apresentador fez críticas a pautas da esquerda e da direita, chegando a afirmar que não votaria em seus principais adversários: Marçal, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL).





Cleitinho ainda afirmou que a cadeirada decidiu o futuro do pleito em solo paulista. “Você acaba de fazer o Pablo ganhar a eleição. Estamos juntos”, disse. O senador declarou apoio a Marçal em junho.





O discurso do senador é muito parecido com o do próprio candidato do PRTB. Em uma postagem no Instagram, Marçal escreveu “Essa é a esquerda do amor”, logo após o confronto.





Quem também comentou a agressão foi o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Ele não defendeu nenhum candidato, apenas fez piada com a situação. “Gente, que loucura foi essa aí, só. O Datena vai aparecer no Datena, olha aí. Que que tá rolando?”, disse.