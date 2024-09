Após a agressão contra o candidato Pablo Marçal (PRTB) durante o debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo, realizado pela TV Cultura, neste domingo (16/9), José Luiz Datena (PSDB) disse que “perdeu a cabeça” depois das provocações feitas pelo influenciador.

Em conversa com jornalistas, Datena relatou que a agressão foi motivada por lembranças dolorosas envolvendo sua sogra, após Marçal voltar a falar das acusações de assédio contra ele.

"Infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Poderia ter saído do debate e ido embora para casa, que era muito melhor. Mas, do mesmo jeito que eu choro como uma reação humana, essa foi uma reação humana que eu não pude conter", disse.

O ex-apresentador também afirmou que, antes do debate, Marçal havia enviado uma mensagem pedindo desculpas por acusações anteriores e prometendo não repetir esse comportamento. Datena expressou frustração ao perceber que o candidato não manteve a postura prometida, o que, segundo ele, contribuiu para a situação que culminou na agressão.

“Tive que responder por uma coisa que eu não devia, não devo, e que eu não cometi, jamais cometi, uma barbaridade dessa contra a mulher, em momento nenhum e jamais cometeria. Eu dou minha palavra de honra”, disse.

A agressão ocorreu após Pablo Marçal fazer uma pergunta para Datena. Momentos antes, o empresário havia chamado o adversário de "arregão", e lembrou a ameaça de agressão feita pelo tucano. “Você atravessou o debate para dizer que iria me dar um tapa, e você não é homem nem para fazer isso", disse Marçal, antes de ser agredido.





Datena aparece na imagem agredindo Pablo Marçal com uma cadeira. O moderador do debate, Leão Serva, chamou o intervalo comercial. No retorno, ele anunciou que Datena havia sido expulso do encontro por causa da agressão.





Troca de farpas

Logo no primeiro bloco, momento em que os candidatos falaram sobre temas específicos sorteados pela TV Cultura, Marçal aproveitou para alfinetar Datena e Ricardo Nunes (MDB) por não terem respondido às perguntas que lhes foram feitas.

A tensão entre Datena e Marçal, que já haviam se desentendido em debates anteriores, aumentou no segundo bloco, quando o tucano se recursou a fazer uma pergunta ao influenciador. Datena deveria questionar Marçal, mas disse que preferia se reservar ao direito de não perguntar nada sob o argumento de que o ex-coach havia desvirtuado as discussões em um espetáculo voltado para a internet.

“Minha pergunta para o Pablo Marçal, até que ele mereça uma pergunta e se restabeleça o princípio democrático, é o silêncio”, afirmou.

Ao responder, Marçal chamou o apresentador de "Dapena" e lembrou uma acusação de assédio sexual contra o tucano, que, segundo o influenciador, envolveu o "pagamento de milhões para silenciar a vítima". "Como é que foi essa questão do assédio sexual seu?", disse o influenciador, que chegou a perguntar se o tucano tocou nas partes íntimas da vítima.

Datena rebateu as acusações e afirmou que as alegações contra ele foram desmentidas pela polícia e pelo Ministério Público. Ele disse ainda que assunto chegou a provocar a morte da sogra por "calúnia e difamação". Datena também desafiou Marçal a provar suas acusações e o chamou de "ladrãozinho de banco".

Em novo confronto entre os dois no quarto bloco, Marçal perguntou quando Datena iria deixar a disputa eleitoral e o chamão de "arregão", ao lembrar a ameaça de Datena em agredi-lo no debate da TV Gazeta. Momentos depois Datena usou uma cadeira para agredir o adversário.