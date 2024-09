Pablo Marçal promete 'maior baixaria' no debate entre candidatos a prefeito de São Paulo no domingo (15/9)

O candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, o ex-coach Pablo Marçal, prometeu “ir para cima” de seus adversários no próximo debate entre os concorrentes, a ser realizado pela TV Cultura, no próximo domingo (15/9). Marçal disse ainda esperar que a ocasião seja a “maior baixaria de todos os tempos”.





“Não esperem que eu poupe ninguém ali naquele debate. Vamos mostrar proposta. Mas vou ser bem duro. Estou pegando bem leve com esses comunistas. Vou para cima deles com muita força”, prometeu o candidato, que oscilou negativamente na última pesquisa de intenção de voto publicada nessa quinta-feira (12/9) pelo Instituto DataFolha.





“O que espero é que o debate no fim de semana seja a maior baixaria de todos os tempos. Porque eles estão brincando com a honra das pessoas, destruindo o que a gente construiu”, disse Marçal, durante visita, nesta sexta-feira (13/9), a uma churrascaria na Avenida Faria Lima.





Marçal passou de 22% das intenções de voto para 19%, atrás do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), com 27%, e Guilherme Boulos (Psol), que tem 25%.

