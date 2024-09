Pablo Marçal é candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo

Vice-prefeito na chapa de Ricardo Nunes (MDB), o ex-comandante da Rota Ricardo Mello Araújo (PL) foi às redes sociais criticar e ironizar a motociata realizada neste domingo (15) pelo candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB).





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Em vídeos divulgados pelo Instagram, Marçal aparece pilotando uma moto e sem capacete, desobedecendo leis de trânsitos. Uma postura semelhante à praticada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





Mello Araújo reagiu na postagem de Marçal: "Quer ser a pessoa que nunca será, imita, tenta ser ídolo mas seu público são os robôs da internet,kkkk." [sic], publicou o vice de Nunes.





"Vc querendo ser uma pessoa que nunca será! Aliás quem é vc de verdade? Sem sua armadura, sem os implantes, sem a dieta que em breve vai largar, quem é você de verdade? Nem você sabe." [sic], escreveu ainda o ex-comandante da Rota.





Mello Araújo, amigo de Bolsonaro, foi alçado ao cargo de vice de Nunes por escolha do próprio ex-presidente. Na postagem na qual Marçal intitulou como "prefeito do Brasil", Mello Araújo ainda respondeu: "Nunca será! Você não respeita as leis."





O ex-comandante da Rota também chama atenção para outras possíveis infrações, como a de transitar na ciclovia, além da falta de capacete. Mello Araújo ainda questionou qual o valor estava sendo pago para "encher de gente!" a motociata, "igual o Lula faz".





O vice ainda sugeriu para Marçal convidar o "Doria e Xandão" – em menção ao ex-governador de São Paulo João Doria e a Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).





A reportagem acionou a CET (Companhia de Engenharia de Trafego) e a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) para saber se houve alguma ocorrência ou registro de infração de trânsito na tarde deste domingo, mas não obteve nenhum retorno até a publicação deste texto.