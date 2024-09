A deputada federal Duda Salabert (PDT) e o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) se encontraram na tradicional Feira de Arte e Artesanato, popularmente conhecida como Feira Hippie, na Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (15/9). A Feira Hippie foi o ponto de foco da agenda de três candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte hoje. Além do encontro entre Duda e Tramonte, o prefeito Fuad Noman (PSD) e Mauro Tramonte também se encontraram mais cedo na mesma feira.

Quando Tramonte encerrou sua agenda, ele se encontrou com Duda, com quem conversou brevemente. “Você está saindo e eu chegando”, disse Duda a Tramonte. Mais cedo, Fuad Noman e Tramonte se cumprimentaram ao se cruzarem em seus compromissos. Enquanto isso, Alexandre Kalil, que acompanhava Tramonte, optou por evitar qualquer interação com Fuad Noman.