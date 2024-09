O ministro da Previdência Social e presidente nacional licenciado do PDT, Carlos Lupi, caminhou com Duda na Feira de Artesanato da Avenida Afonso Pena

A deputada federal Duda Salabert (PDT), candidata à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), disse que, caso seja eleita, pretende replicar o modelo da Feira Hippie em outras regiões da cidade. Na manhã deste domingo (15/9), Duda visitou a tradicional Feira de Arte e Artesanato, popularmente conhecida como Feira Hippie, na Avenida Afonso Pena, no Centro da capital mineira, onde conversou com eleitores e comerciantes. A agenda foi acompanhada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT).

No local, Duda destacou seu compromisso com a "economia criativa", afirmando que é essencial fortalecer o comércio, já que Belo Horizonte é reconhecida como a “capital dos bares e restaurantes”.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Entre as propostas de Duda, está também o refinanciamento das dívidas municipais dos comerciantes. "30% dos comerciantes de Belo Horizonte têm alguma dívida municipal. Sendo eleita, nós faremos um refis, ou seja, refinanciaremos essas dívidas para que o comerciante tenha maior poder de investir, contratar e gerar mais emprego e renda em Beagá", afirmou.

Duda também propõe reforçar a segurança do local com a atuação da Guarda Municipal e tombar a feira como patrimônio imaterial do Brasil. "Queremos internacionalizar espaços como este, a fim de trazer mais renda para a cidade. Pretendemos expandir o que acontece aqui para outras regiões de Belo Horizonte, levando para Venda Nova, Barreiro e Carlos Prates, potencializando as feiras, pois isso gera emprego e renda. Cerca de 70% da economia de Belo Horizonte é sustentada pelos nossos comerciantes", explicou.

A candidata também pretende desburocratizar a legislação municipal e revisar o código de posturas para “facilitar o trabalho dos comerciantes”.

Ao comentar sobre a presença do ministro e presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, na agenda, Duda afirmou que a participação dele simbolizava o compromisso do PDT com sua candidatura. “Ao colocar uma figura pública como Carlos Lupi a serviço de Belo Horizonte, o PDT demonstra que este espaço é valioso e importante. Além disso, mostra que o PDT está unificado nesta candidatura, que irá para o segundo turno, vencerá as eleições e fará história”, afirmou.

À imprensa, o ministro disse que Duda é uma das "prioridades do partido". "A Duda mostra que é diferente. Ela se destaca no trato da educação, na coragem e na ousadia de querer levar à população conteúdo, não aparência. (...) Duda representa a educação que queremos, a educação que não discrimina, que iguala a todos e abre oportunidades para todos", disse o ministro, que veio a BH para cumprir agenda com a candidata.





Lupi também demonstrou altas expectativas para a candidatura de Duda no segundo turno. “Eu acho que nós temos, nessa reta final, muita opção de muita gente que tem consciência política de que a Duda pode representar o voto de vanguarda, voto progressista. Eu tenho certeza de que ela vai para o segundo turno. E se ela for para o segundo turno, como eu desejo, não vejo ninguém para ganhar a eleição da Duda”, disse.

Hoje, a agenda de três candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte se concentrou na Feira Hippie. Além de Tramonte e Fuad, Duda Salabert (PDT) também visitou o local. Quando Tramonte encerrava sua agenda, ele se encontrou com Duda e conversou brevemente com ela. “Você está saindo e eu chegando”, disse Duda a Tramonte.